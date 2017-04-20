公益路跑報名不如預期 脊髓損傷者協會堅持如期舉行

嘉義縣脊髓損傷者協會為籌措經費興建「脊髓損傷生活重建中心」，首度嚐試辦《輪動嘉遊，脊身樂活》公益路跑，疑似因經驗不足，籌備時間太短，報名狀況不盡理想，現報名人數不到400人，離不虧本的報名人數還100人左右，眼看離報名截止日只剩6天，縣議員林緗亭在臉書喊告急，疾呼大家廣為宣傳這場有意義的路跑活動，表示已不敢奢望籌措家園基金，但至少不要讓協會虧錢辦活動，共同陪伴脊椎損傷者協會跨出自立自強的一大步。

嘉義縣脊髓損傷者協會總幹事許錦雪表示，協會已有撩錢的心裡準備，指因今年首度和南華大學傳播系合作，才想辦最近很熱門的路跑試水溫，也許是經驗不足，籌備過程太匆促，報名不如預期，不過「硬著頭皮也要辦」，許錦雪強調不會灰心，不但已打定主意如期辦活動，明年也會續辦，但會辦得更周全，準備更充裕，也呼籲大家支持嘉義縣脊髓損傷者協會，一起為籌建生活重建中心努力。

(中時)