鵝鑾鼻賣店重建 多次流標管處重設新標準

鵝鑾鼻停車場賣店因海砂屋與動向不佳等準備重建，墾管處上網招標卻流標，現調整單價與工期，提升廠商意願。（周綾昀翻攝）

墾丁鵝鑾鼻停車場賣店，因海砂屋、老舊及動線不佳預計重建，不過自2014年第1次上網招標流標與和鎮公所有歧見而延宕，墾管處為解決該問題，配合一例一修調整單價與工期，增加廠商進場意願，14日重新公告上網招標，總算有2家廠商有興趣。

屬墾丁國家公園的鵝鑾鼻公園停車場舊有賣店，因老舊、海砂屋屋況不佳與遊客動線不佳，墾管處擬重建，提升觀光門面與品質，影響攤商與遊客的安全，2014年曾上網招標，不過曾因恆春鎮公所不願負擔配合款2000萬元加上流標暫緩，後經商討由管處全額支付。

不過去年10月初仍流標，為此墾管處今年經內部討論，認為現今時空背景不同，決定調整單價與工期，至比較合理範圍，墾管處環境維護課指出，因應週休2日與一例一休，將原本360天工期延至420天，也提高預算至1億多元，甚至檢討工法，降低施工難度，希望吸引廠商投標。

該標案14日公告上網，就有2家廠商有意願進場，不過因不到3家仍流標，今再次招標，墾管處認為這次有機會讓就有海砂屋賣店「重新復活」。

至於被視為珊瑚礁救星的後壁湖示範型潛水棧道，可避免潛水人員踩踏，原預計今年夏季前完成，目前也已第2次流標，近期將上網公告第3次，墾管處長劉培東表示，若3次都未成功標出，再來檢討公告內容。

(中時)