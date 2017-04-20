陸天舟1號太空運補船成功發射進入軌道

大陸的運補太空船天舟1號將首次為天宮2號太空站運補。(圖/新華網)

中國大陸的太空事業即將再掀新頁，海南島文昌發射場的長征七號運載火箭上的「天舟1號」太空船已於台北時間20日晚間19:41準時發射，並進入預定軌道，發射工作圓滿成功。此太空船將為天宮2號太空站進行第一次的物資補給。這次任務顯示大陸已能長期獨自進行完整的太空站運作，可以與國際太空站分庭抗禮。

新華社報導，天舟一號總長10.6公尺，艙體最大直徑3.35公尺，可以運載超過6噸的各式物資，與SpaceX的「天龍號」(Dragon)的酬載力相同，是大陸有史以來最大最重的航天器，可見大陸的太空工業實力發展進步神速。大陸載人航天器研究室副主任張健說，天舟1號外表分兩段，分別是帶有火箭引擎和太陽能板的推進段，以及專門運物資的貨艙段，貨艙段的內壁四周全部設置為貨架，而中間保留出一條矩形通道供太空人進出，太空人就是在這個貨架通道中搬運貨物到天宮2號太空站裡。

長征七號運載火箭發射在即，圖為長征七號在海南文昌火箭發射場廠房進行總裝。（圖／中新社）

這一次天舟1號攜帶了2噸重的燃料和其他的人員所需要物資、研究裝備等，在完成運補後，天舟1號也會帶回天宮2號太空站運行的這段時間以來所產生的廢料與研究成果。

這次運載天舟1號的是長征7型火箭，屬於新一代中型兩截捆綁式運載火箭。火箭總長53.1公尺，第1、2截的直徑3.35公尺1，起飛總重量約593噸。可以把13.5噸的有效載荷送入低空軌道，或將5.5噸的有效載荷送入700公里處的高層同步軌道。

(中時電子報)