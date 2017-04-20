鄭凱文丟球遭驅逐 銳威：宣洩情緒有時是好事
中信兄弟鄭凱文昨役面對統一獅，僅投2.2局就因抗議不當被三壘審驅逐出場，中信投手教練銳威表示，其實有時候選手宣洩情緒也是一種好事，可以讓他學到更多東西。
鄭凱文昨役，因在3局上不滿主審好球帶，將球丟出三壘測界外區，受到三壘審驅逐出場，銳威指出，將球丟出場外當然是不被允許的，一年下來投手原本就會有情緒不穩的時候發生，但他絕對還是中職的頂尖投手。
去年鄭凱文也曾在總冠軍發生辱罵隊友的事情，如何控管投手情緒，銳威指出，每一位選手在情緒控管上面都不一樣，昨也有私底下與鄭凱文聊過，不過對於去年的事情並沒有聽說，但相信今年不會再發生。
銳威強調，投手在場上不是一個人投球，需要配球，以及隊友的防守，才有辦法贏下勝利，先發投手需要跟隊友有相同的想法，才有機會奪下總冠軍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。