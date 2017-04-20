鄭凱文丟球遭驅逐 銳威：宣洩情緒有時是好事

鄭凱文昨役遭驅逐出場。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟鄭凱文昨役面對統一獅，僅投2.2局就因抗議不當被三壘審驅逐出場，中信投手教練銳威表示，其實有時候選手宣洩情緒也是一種好事，可以讓他學到更多東西。

鄭凱文昨役，因在3局上不滿主審好球帶，將球丟出三壘測界外區，受到三壘審驅逐出場，銳威指出，將球丟出場外當然是不被允許的，一年下來投手原本就會有情緒不穩的時候發生，但他絕對還是中職的頂尖投手。

去年鄭凱文也曾在總冠軍發生辱罵隊友的事情，如何控管投手情緒，銳威指出，每一位選手在情緒控管上面都不一樣，昨也有私底下與鄭凱文聊過，不過對於去年的事情並沒有聽說，但相信今年不會再發生。

銳威強調，投手在場上不是一個人投球，需要配球，以及隊友的防守，才有辦法贏下勝利，先發投手需要跟隊友有相同的想法，才有機會奪下總冠軍。

(中時電子報)