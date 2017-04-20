有燈無路 員林後火車站兩年多來每晚「暗摸摸」

暗摸摸！員林火車站後站廣場上20幾盞路燈，自2年多前車站啟用、高架通車至今，因無通路加上電費高昂，遭鐵工局申請斷電至今，夜間沒亮過。（謝瓊雲攝）

上月底員林後站聯絡道終於開通，但兩側土地仍封閉，汽機車無法直接進入火車站停車場，夜間也無照明。（謝瓊雲攝）

員林火車站後站廣場上20幾盞路燈長達2年多時間斷電不亮，員林市公所近日透過立委陳素月，向鐵路局爭取用地移撥，希望台鐵同意開闢南北向站區通路，待取得路權後，能讓後站盡快亮起來。

有燈無路，形同虛設！員林鐵路高架化在2014年底通車後，嶄新現代化的站體設計十分吸睛，令人眼睛一亮，後站人行道廣場上，規劃設計了20幾盞路燈，卻因後站無路、也無出入通道，基座一度轉向車站、對著廣場人行道，加上每月電費高昂、無人願負擔，新站啟用不久即遭台電斷電至今。

上月底後站聯絡道開通後，員林高中許多通勤學生、上班族，可直接從後站進出火車站，但兩側台鐵土地仍以圍籬封閉，每到夜間後站廣場、人行道幾無照明，整排路燈都不會亮。

員林市長張錦昆指出，接獲不少前往散步運動的市民反映，晚間人行道一片漆黑影響安全，且汽機車無法從後站進入收費停車場，相當不便。

公所日前邀相關單位會勘後，行文盼台鐵局同意無償撥用土地，公所將編列經費施作400公尺長、8米寬的AC瀝青通路，連結北側靜修路與南側三民東街，讓站區交通更便捷。

員林市公所主秘賴致富說，現在就等台鐵局覆函同意，若能取得土地開闢站區通路並接管路權，將把路燈基座再轉向路外，也可再爭取增設後站Ubike租借站，讓後站交通更加便民、暢通。

員林火車站站長張武宋表示，後站因無通路，人行道上的路燈在新站啟用後，原管轄單位鐵工局即向台電申請斷電至今。針對公所提案，鐵路局要求附帶詳細計畫書內容與權利義務說明，再做評估。

(中時)