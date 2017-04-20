改排氣管惹注意 毒販遭攔老實承認

陳姓男子昨（19）日21時10分許駕車行經新北市鶯歌區館前路，因汽車改裝排氣管聲音吵雜，遭三峽分局鶯歌所員警攔下，陳男神色緊張，經查陳男曾有毒品前科，陳男老實承認藏有毒品，並於車內起出毒品咖啡包、安非他命、K他命等多達70多公克毒品。警方今依毒品罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。

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(中時)