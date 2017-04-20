藍色公路漁網卡船 北市府「查不到」挨轟
台北水岸景觀豐富，北市府發展藍色公路航線多年，最近卻有業者向議員戴錫欽陳情，常有漁民在鰻苗季節投網捕魚，致使船體絞到漁網被迫擱淺，遊客只能苦苦待援。針對非法投網行為，北市水利處竟稱每天巡邏，未查到投網情形，戴錫欽今在議場秀出滿是魚網浮具的照片，質問官員「難道瞎了嗎？」
北市府2011年就規定，基隆河下游到淡水河關渡宮水域禁止投網捕魚，但每年11月到2月的鰻苗季節，該河域常見漁網交織，致使合法申請航線的業者，航行到一半船體就被漁網纏住，每擱淺一次就得退費給遊客，還得自付調船費3萬多元讓遊客換船。
業者表示，在鰻苗季節開航，漁網擱淺的比例高達8成，他們乾脆降低開航次數，避免開愈多賠愈多。甚至，多年前還有漁網遭船絞壞，漁民憤而向業者索賠10萬元，實在很離譜。
根據市府公告，若在該水域發現網具，水利處應依河面廢棄物清除，若發現違規人，應由產發局會同警察局依漁業法取締違法；另外，公運處每年捕鰻苗期間，也應將航班資訊轉知淡水區漁會，以利漁民避開航班，維持藍色公路通行。
但戴錫欽發現，今年初就有民眾透過1999通報葫蘆國小和重陽橋間有漁民撒網，水利處竟稱，已通知河面漂流物撈除工作廠商加強河面巡查，不過「截至目前為止並未發現有設置網具情形」。有水利處人員私下透露，其實有看到漁網，但怕被漁民告，所以不敢清除。
戴錫欽今秀出滿是漁網浮具的照片詢問官員，水利處長楊明祥說，浮具下應該有漁網，這個不合法。戴不滿大罵，船隻合法申請航權，水利處連基本航道都不給，還敢說每天巡邏查不到，滿滿的一片漁網還有漁船，「你們瞎啦？」他痛批市府吃案，打擊合法業者，要求徹查相關人員。
工務局長彭振聲表示，當時有看到影像，同仁說該河域屬於新北市轄管，但即便如此，市府也該跟新北市協調，承諾會徹查水利處是否盡到巡航責任。
(中時)
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