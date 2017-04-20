首次用飛行機空投救生圈 民間救難隊今在佳樂水出動

威鯨救難協會籌款添購12萬元的四軸無人飛行器，可利用上頭攝影機隨時回傳溺水者影像狀況，並精準空投救生圈。（威鯨救難協會提供）

威鯨救難協會籌款添購12萬元的四軸無人飛行器，可利用上頭攝影機隨時回傳溺水者影像狀況，並精準空投救生圈。（威鯨救難協會提供）

威鯨救難協會與六三岸巡大隊等單位，聯合操演水上救難演練。（威鯨救難隊提供）

威鯨救難協會與六三岸巡大隊等單位，聯合操演水上救難演練。（威鯨救難隊提供）

屏東滿州佳樂水海域，多年來奪走不少人命，更有白髮人送黑髮人的心碎狀況，為阻止憾事發生，威鯨救難協會購入12萬元的四軸無人飛行器，吊掛救生圈，還能透過攝影機即時回傳溺水者的狀況，今和各單位進行水中救溺演練，成屏東地區首用飛行器救溺案例。

屏東佳樂水被視為全台最南衝浪點，吸引不少衝浪愛好者朝聖甚至定居，不過該地雖適合衝浪，但因地形離岸流強勁，並不適合游泳，因此常有泳客被海流帶走與溺水案件，讓在地民間團體威鯨救難協會與救難單位疲於奔命。

「佳樂水5年奪4條命，外加每星期幾乎都有人在此溺水。」威鯨救難協會理事長韓嘉洲說，許多人都是衝浪教練幫忙拉回，但被洋流帶遠的人則存活機率大降，協會人員見國外曾利用無人飛行器，吊掛救生圈，精準投下給溺水者，成功救溺案件，讓大家為之振奮。

協會指出，在善心人捐款與會員自掏腰包下，購買12萬元的「四軸無人飛行器」，時速最快可達80公里，可吊起救生圈，並利用上頭攝影機，即時追蹤與回傳溺水者狀況，並順利與快速空投救生圈。

協會補充，一般肉眼目視海上最遠約300公尺，人頭在海裡就只剩一丁點，但飛行器可操作範圍達1.2公里，大幅增加搜救範圍與減少人力運用，來進行海上施救，給溺水者多一線生機，今則加入飛行機，與恆春基督教醫院、墾管處、六三岸巡大隊等合作，進行水上救難演練。

(中時)