蛇蠍女為財 虐殺弱智男棄屍今被逮
桃園45歲竺姓女子，去年10月間涉嫌與49歲丁姓男子，將疑似患有弱智的48歲吳男殺害後，棄置到復興鄉野亨部落附近埋屍，2人昨晚被桃園市刑大追查到案，在丁男帶領下到山上挖出吳男的屍體，2嫌今天下午被依殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後將丁男聲押，竺女則還在偵訊中。
警方表示，竺女與丁男和死者吳男是朋友關係，3人都有毒品前科，疑似因為金錢紛爭，用刀械凌虐吳男後將他殺害，並由丁男開著出租車載至山上掩埋，昨天深夜挖出屍體時已有部分遺體僅剩白骨。
警方調查，吳男在桃園區有房產，死前過戶給竺女，研判兩人關係不單純，但竺女十分嘴硬，偵訊時始終不肯透露為了多少錢財犯案；丁男則表示他是被命令去埋屍，竺女先在他處將吳男殺害，他並沒有參與，此案是由警方偵訊毒販得知訊息，追查半年後才抓到兩嫌，據了解仍有其他目擊證人，但詳細情況仍待釐清。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。