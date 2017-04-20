蛇蠍女為財 虐殺弱智男棄屍今被逮

竺女今天被移送法辦，現仍在地檢署接受訊問。（葉臻翻攝）

桃園45歲竺姓女子，去年10月間涉嫌與49歲丁姓男子，將疑似患有弱智的48歲吳男殺害後，棄置到復興鄉野亨部落附近埋屍，2人昨晚被桃園市刑大追查到案，在丁男帶領下到山上挖出吳男的屍體，2嫌今天下午被依殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後將丁男聲押，竺女則還在偵訊中。

警方表示，竺女與丁男和死者吳男是朋友關係，3人都有毒品前科，疑似因為金錢紛爭，用刀械凌虐吳男後將他殺害，並由丁男開著出租車載至山上掩埋，昨天深夜挖出屍體時已有部分遺體僅剩白骨。

警方調查，吳男在桃園區有房產，死前過戶給竺女，研判兩人關係不單純，但竺女十分嘴硬，偵訊時始終不肯透露為了多少錢財犯案；丁男則表示他是被命令去埋屍，竺女先在他處將吳男殺害，他並沒有參與，此案是由警方偵訊毒販得知訊息，追查半年後才抓到兩嫌，據了解仍有其他目擊證人，但詳細情況仍待釐清。

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(中時)