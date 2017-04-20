法規今鬆綁！外國專業人才可申請尋職簽證 一次6個月

台積電董事長張忠謀前曾提醒政府重視人才流失問題，呼籲不要只會用預算補貼，要有對策。行政院院會今天通過「外國專業人才延攬及僱用法」草案，在不改變外籍專業人才來台的工作資格及審查標準原則下，大幅鬆綁外國與港澳專業人才簽證、居留、保險及退休等待遇，使台灣工作環境更加友善，完善留才環境。

國發會表示，這項立法是為延攬及吸引外國專業人才來台從事專業工作及生活，填補國內人才及技術缺口，協助我國企業國際化布局，並引領產業發展及國內技術進步，帶動國人國際觀視野及就業機會，進而促進經濟朝高科技、高附加價值方向轉型。

行政院長林全表示，人才是國家競爭優勢的關鍵，如何吸引外籍專業人才來台，同時提升整體人才素質，是重要的工作。大幅鬆綁居留限制，改善外籍專業人士在台居留、工作及生活的便利性，將有助延攬、留用國際優秀人才。請國發會及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

行政院擬延攬外國對象為專業人才分為三類，包括：一般專業人才、特定專業人才與高級專業人才。其中，特定專業人才是指科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域的特殊專長者；高級專業人才則是科技、商業、管理等特殊專才。至於特定專業人才和高級專業人才如何詳細區隔，國發會與移民署會再商議。

草案透過鬆綁外國專業人才「工作簽證、居留」、「父母配偶及子女停留」、「外國籍學生及畢業生來台實習」以及「租稅、退休及健保」規定等工具吸引人才來台。

在鬆綁外國專業人才工作簽證、居留規定方面，未來外國教師工作許可改由教育部核發，並開放補習聘雇短期技藝類外國教師，並開放外國藝術工作者可不經雇主申請個人工作許可；同時，開放有意在台工作的外國特定專業人才，可不須雇主，申請自由轉換工作的工作許可、居留簽證、外僑居留證、重入國許可四證合一的「就業金卡」，並放寬特定專業人才聘僱及居留期間由3年延長至5年、廢止每年需在台183天的規定。

在鬆綁父母配偶、子女停居留規定部分，草案開放特定專業人才的直系尊親探親停留簽證最長為1年；另外取得永久居留者，成年子女符合延長居留條件者，可申請個人工作許可。而外國高級專業人才申請永久居留者，其配偶與未成年子女，也可隨同申請，取得者，配偶與子女可合法連續居留5年後，可申請永久居留。

在來台尋職規定鬆綁方面，外國專業人才也可申請尋職簽證，一次6個月，有工作經驗者須出示來台前聘僱薪資約47971元以上證明，無工作經驗者，則由教育部研提相關要件，例如須畢業自全球排名前500名院校畢業生。

在外國籍學生及畢業生來台實習方面，草案開放就讀國外大學校院之外國籍生或畢業不超2年之外國籍畢業生，經取得中央目的事主管機關許可，得來我國從事長期停留實習活動。

至於租稅、退休及健保規定方面，受聘僱從事專業工作之外國專業人士與外國教師，已取得永久居留許可者，可選擇支領月退休金。其配偶與未成年子女，經領有居留證明文件者，不受健保6個月等待限制，隨即可納保；另首次來台工作特定專業人才，薪資所得逾200萬元起3年內，享有超過部分折半課稅的優惠。

(中時)