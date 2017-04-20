出席新手機發表會 楊丞琳透露自拍祕技

楊丞琳首度代言手機，分享自拍祕技。（LG提供）

「全能天后」楊丞琳今(20)日出席代言的南韓品牌新款手機及智慧錶發表會，這已是她今年公布的第7個代言商品，她還笑說未來還有新代言將陸續推出，也謙虛地表示，謝謝這些品牌能看到她的表現。

今年初自立門戶的楊丞琳表示，自己當老闆之後，特別感謝前經紀公司曾為她付出的一切，現在肩上的擔子更重了，但最不習慣的是看公司的各種財務報表，無奈地表示，自己對數字實在不行，正在努力學習中，也坦承不敢找人教，因為壓力會更大。她還不好意思的透露了一件關於數字糗事，表示以前到舊金山工作時，當地時間比台灣晚15小時，開心地以為平空多得到15個小時的時間，回台灣後才知道自己搞了烏龍，連時差這種知識都不懂，很汗顏。

對代言的新手機，楊丞琳覺得很滿意，尤其是她常使用的拍照、追劇功能，新手機都能滿足她的需求。她笑說，手機相簿裡有數千張照片，最多的當然是常陪在身邊的愛犬Yumi照片，比男友李榮浩多了好幾倍。她還特別提供自拍祕訣，表示自己最重視擬真感，一般女生現在最愛以高舉手機、45度角自拍，額頭大，其實並不好看，所以她最愛將手機舉在眼前、平行拍照，方便任意拍左臉、右臉或正面。

楊丞琳說，每次和朋友自拍，如果有3人以上合照，一定是臉小的她被推到最前面；不過，今天代言的新手機，有18:9、5.7吋的FullVision大螢幕、方形攝影模式，只要手長一點的人拿手機拍照，再多朋友都能被鏡頭捕捉到，她就不必被推到最前面。

身為代言人，楊丞琳勢必換拿新手機，資料也得傳輸到新手機上。由於前年拿男友手機發照片，不小心把2人的親密照流出，戀情曝光，因此，她笑說，這回一定要先把手機功能搞清楚，再把相簿換過去，免得又「手滑」。

(旺報)