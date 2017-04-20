科技院校繁星放榜 新北錄取率近8成

106學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選於今(20)日放榜，新北市教育局表示，今年共有278名學生報名科技校院繁星推薦招生，其中有67人錄取國立科技校院，145人錄取私立科技校院，共計212名學生錄取，總錄取率為76.2%，相較於去年總錄取率68.1%，今年成績更加亮眼。

其中瑞芳高工今年有12位學生報名，皆全數錄取，錄取率百分百，為本市公立學校的最大贏家。另私立學校報名繁星全數錄取的學校，分別有穀保家商、豫章工商、能仁家商與智光工商。今年新北市繁星全數錄取之公私立學校數由去年2校增加為5校，比去年多出3校。

(中時)