彰化縣科展 陽明國中摘冠創下14連霸
如果整座城市都是我們的太陽能發電廠！陽明國中學生發揮想像，設計太陽能板如植物葉片，作品「含晴脈脈～葉片排列與受光面積對太陽能板效率研究」奪彰化縣科展特優和最佳創意獎，不僅如此，陽明各參賽隊也迭出創意，共摘18件優等，全縣第一，創下14連霸。
陽明國中校長何杏雀表示，學校科展年年得獎數都是全縣第一，前年拿到全國第二、去年全國第一，今年彰化縣科展，得獎數再新高，優等18件、甲等14件、佳作兩件，特別獎共11件，水準高得到評審一致讚揚，更特別的是，全縣7件特優6件在陽明。
家長會長柯建麟忍不住驚嘆，特優作品，從作品名稱，就教人想像飛馳，科展目標在讓生活增添驚奇，開創不一樣眼睛。學生也都腦力激盪，花了好幾月時間實驗，開心「超有成就感」，真正學到課本裡學不到更重要的科學精神。
這次特優作品包括我家第二個新鮮蔬果冰箱，擴大室外密閉式種植，結合大自然現有資源，為彰化縣農業帶來全新的氣象。水波探戈測地震得到研究精神獎，就是從台南地震維冠，學生外婆家水族缸水灑出啟發。設計太陽光板如一株株不同形狀盆栽樹，也為推廣綠能的當下，注入美學和效能。
今年陽明國中學生，考上台中一中科學班也有6位、彰中科學班10位，包含5位女生。
(中時)
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