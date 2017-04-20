勞保年金5月起調漲 7.2萬人受惠

00年度請領勞保年金的民眾要注意了，勞工保險局將從5月起調漲給付金額，受惠民眾約有7萬2000多人，平均每個人多領776元。

根據勞保條例規定，正在領取勞保年金者，從其請領年度開始計算的消費者物價指數（以下簡稱CPI）累計成長率

根據中央社報導，勞工保險局普通事故組長陳美女說，100年計算至105年的CPI已經上漲至5.1%，因此根據法令，從5月起100年請領勞保年金（包含老年、遺屬跟失能年金）都將調漲至5.1%。

陳美女舉例，如果以被保險人請領新台幣2萬元來看，可增加1020元。陳美女說，而這次調漲，請領增加最多的是多了2100多元，5月份年金將在6月底入帳。

過去勞動部也曾2次調漲勞保年金，受惠者為98年跟99年的勞保年金請領者。

(中時電子報)