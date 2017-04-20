徐榛蔚成功爭取3年9.96億「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」

9.96億元「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」核定通過。（楊漢聲翻攝）

立法委員徐榛蔚努力向內政部及國發會爭取，終於獲得行政院核定通過107-110年9.96億元「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，原住民及花東離島地區鄉鎮都可望受惠，解決偏遠地區殯葬設施的不足。

徐榛蔚指出，全國各地都遇到納骨塔及環保植葬區不敷使用的問題，尤其在偏鄉地區，像花蓮縣北區5個鄉鎮(秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉)在5年內，納骨塔就會額滿，而南區瑞穗鄉更是面臨奇美公墓土地不敷使用，受到當地族人反彈等問題。

徐榛蔚表示，過去102-105年「殯葬設施示範計畫」，4年共編列4億8千多萬，來補助地方政府興建火化場、殯儀館或殯葬設施，今(106)年度卻沒有了，預算更只有272萬5千，連宣導經費都不夠，經她努力向內政部及國發會爭取，終於獲得行政院核定通過「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」。

另外，徐榛蔚表示，花蓮新城第一公墓計畫104年獲行政院花東小組核定第一期經費4500萬元通過，但今年內政部無配合計畫及經費，雖然花東基金可先施做，但只是部分建設，仍需要內政部的配合款。

徐榛蔚強調，無論如何她都要求內政部及國發會107年度起一定要編列補助偏鄉及原住民地區的殯葬建設經費，感謝行政院有聽到偏鄉地區民眾的需求，於今年3月30日核定3年9.96億元的「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，期盼未來預算在立法院順利通過，能解決偏鄉地區殯葬設施不足的問題。

(中時)