真有寒玉床？宜蘭「龍鳳玉床」躺起來透心涼！

宜蘭縣三星鄉「悟元心靈朝聖文化園區」內，有兩張台灣墨玉雕刻而成的大玉床，較大的稱「龍鳳靈玉」，據園方表示，這顆玉石具有靈性，是原住民眼中的聖物。（胡健森攝）

宜蘭縣三星鄉「悟元心靈朝聖文化園區」內，有兩張台灣墨玉雕刻而成的大玉床，天氣炎熱時只要躺在這玉床上，就會有「透心涼」的感覺，頗似武俠小說中古墓派的「寒玉床」。（胡健森攝）

金庸武俠小說「神鵰俠侶」中所描述的古墓派寶物「寒玉床」，往往會讓讀者幽然神往，位於宜蘭縣三星鄉的「悟元心靈朝聖文化園區」內，則有兩張台灣墨玉雕刻而成的玉床，雖然沒有「寒玉床」所描述的那般神奇，但當天氣炎熱時，只要躺在這兩張玉床上，頓時就能有種「透心涼」的暢快感。

陳列在「悟元心靈朝聖文化園區」內的這兩張台灣墨玉床，大的玉床長、寬、高分別為380公分、190公分、123公分，重達12.3公噸，小的長373公分、寬86公分、高62公分，有6.9公噸重，兩張床各自都有龍鳳的立體雕刻。

園區執行長說，這兩顆巨大玉石出土時間已經有40年，如今台灣幾乎不可能再找到這麼大又完整的玉石，根據礦場敘述，當年開採時有一段神奇的過程，當兩顆玉石即將出土時，工人們只感覺到整個山頭突然變得明亮無比，有如出現神蹟一般，出土之後，又特別找了具有原住民頭目身份的老師傅，在兩顆玉石上各自雕刻上一龍一鳳，讓兩顆玉石顯得更具靈氣。

園區執行長還說，原本礦場業主想將這兩塊玉石放在台灣歷史博物館，但某天晚上卻夢見疑似原住民的祖靈前來告知不可以，經過卜卦問神之後，神明指示必須置放在「蘭陽聖域」3年，這才搬運至園區內陳列；之前也曾經有人開出天價要購買這兩張玉床，但都被拒絕。

這兩張玉床大的取名為「龍鳳靈玉」，小的為「龍鳳玉床」，但只有小張的玉床提供給遊客觸摸、坐躺，大張的玉床因具有靈氣，特別以護欄圍起，只能在一旁觀賞。園區執行長說，龍鳳玉床的體感溫度大約是攝氏18度，因此即使天氣再怎麼炎熱，只要躺在龍鳳玉床上，就會有種冰涼舒適感。

園區執行長進一步解釋說，之前經常有原住民的朋友一看到大張的玉床「龍鳳靈玉」，就會自動有類似膜拜祈福的動作，他好奇一問，這才知道原住民對這張大床容易產生來自祖靈方面的感應，因此園區特別將這張玉床圍起來，避免有遊客做出褻瀆神靈的舉動；至於較小的「龍鳳玉床」則沒有這個問題，因此開放給遊客自行體驗。

(中時)