警犬王小胖再建功 助心臟病婦人及時送醫
日前才剛從「升階」的花蓮縣警局玉里分局卓樂派出所警犬王小胖，再次建功，昨日晚間陪著員警執勤時，突然在門口吠叫，副所長王國出門查看，原是一位婦人突然胸悶、心臟不適，所幸王小胖及時發現，送醫治療未發生意外。
昨天晚間六時許，卓樂所警犬王小胖突然在門口頻頻吠叫，叫聲怪異，值班副所長王國出門查看，發現一位婦人雙手按壓著胸口，小胖則緊挨著婦人，不停搖著尾巴，婦人表情痛苦，雙手摀著胸口，一句話都說不出來！
王國立即攙扶婦人坐下，由於擔心發生意外，立即連絡消防分隊及其家屬，在等待救護車時不斷安撫李婦，希望能舒緩其不適，王小胖也在一旁打轉，可愛的模樣深得疼愛，婦人不由自主伸手輕撫，婦人還向警員說，有可愛的狗陪伴，自己不舒服的症狀似乎減輕不少。
王國表示，小胖是純種台灣高山犬，個性沉穩，從不亂吠，但是昨天他從值班台聽見小胖遠吠，他深感不對勁，於是趕緊出門查看，才順利幫助婦人送醫。玉里分局卓樂派出所所長王哲雄也藉此呼籲，近日因天候忽冷忽熱，家中如有年邁老人家時應隨時多注意，盡量不要讓老人家獨自外出，避免發生危險。
(中時)
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