男子疑自焚，燒傷面積超過60％

男子的機車燒到僅剩骨架，顯見火勢十分猛烈。（關山警分局提供）

池上鄉昨天發生一起疑似自焚案件，一名男子與機車遭火焚燒，消防車趕抵現場立即撲滅火勢，並將男子送醫。男子全身達63%的二度灼傷，昨天晚間轉送花蓮慈濟醫院治療，所幸男子意識還算清楚。警方表示，男子的母親昨天中午就有向警方報案，表示兒子行為怪異有要自殺的傾向，沒想到真的發生憾事。

男子的母親向警方表示，男子從事油漆工作，最近精神狀況不太好，常常胡言亂語、還說要自殺，讓家人嚇一大跳，昨天中午騎車出門後就下落不明，因此只能報案協尋。

昨天下午男子騎乘的機車在台20甲線的路旁空地燃燒，男子也遭燒傷，警消到達後趕緊撲滅火勢，並將男子送醫。男子的機車被燒到僅剩骨架，由於沒有人看到事發經過，因此全案還待男子釐清。

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(中時)