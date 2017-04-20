領先中部縣市 彰化縣辦理高中優先免試入學

彰化縣政府領先中部各縣市，辦理高中「優先免試入學」，鼓舞更適性學習，彰女、彰中也決定開放約1／4名額。（吳敏菁攝）

比免試入學更免試！彰化縣政府配合教育部政策，召集縣內各高中職研商高中優先免試入學事宜，為鼓勵學生就近入學、照顧弱勢學生就學權益，決議彰化縣將於107學年領先中部各縣市，辦理高中「優先免試入學」，研擬將將開放縣內的所有國立高中約1/4名額。

彰縣府教育處長鄧進權表示，優先免試入學比免試入學有3個特色，首先是錄取時間提前，強調更適性，並照顧弱勢，學生可更有保握我來挑選心中第一志願，是將繁星入學的精神，往下探在高中入學就先實施了。

鄧進權表示，為有效落實「全面免試，就近入學」目標，教育部已逐年擴大辦理「優先免試入學」。104到106學年度全國有基北、宜蘭、桃連、台南、高雄、竹苗等6區辦理「優先免試入學」，縣府配合教育部政策及參酌各縣市經驗，研擬適合彰化區方案。

鄧進權說，近年來縣內學生流到私立高中、台中的高中不少，「優先免試入學」將保障各國中均至少有1名彰中、彰女的名額，並依各國中人數比例分配名額，幫助偏鄉學生進入熱門學校。學生若計畫就讀高職，則選擇某高職後，再選擇該校一科報名，落實適性入學。

「優先免試入學」超額比序項目與順次，比照彰化區免試入學採計多元學習及國中教育會考成績，鄧進權表示，實際名額和操作方式，近期彙整後將公布具體實施方案。

(中時)