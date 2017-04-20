領先中部縣市 彰化縣辦理高中優先免試入學
比免試入學更免試！彰化縣政府配合教育部政策，召集縣內各高中職研商高中優先免試入學事宜，為鼓勵學生就近入學、照顧弱勢學生就學權益，決議彰化縣將於107學年領先中部各縣市，辦理高中「優先免試入學」，研擬將將開放縣內的所有國立高中約1/4名額。
彰縣府教育處長鄧進權表示，優先免試入學比免試入學有3個特色，首先是錄取時間提前，強調更適性，並照顧弱勢，學生可更有保握我來挑選心中第一志願，是將繁星入學的精神，往下探在高中入學就先實施了。
鄧進權表示，為有效落實「全面免試，就近入學」目標，教育部已逐年擴大辦理「優先免試入學」。104到106學年度全國有基北、宜蘭、桃連、台南、高雄、竹苗等6區辦理「優先免試入學」，縣府配合教育部政策及參酌各縣市經驗，研擬適合彰化區方案。
鄧進權說，近年來縣內學生流到私立高中、台中的高中不少，「優先免試入學」將保障各國中均至少有1名彰中、彰女的名額，並依各國中人數比例分配名額，幫助偏鄉學生進入熱門學校。學生若計畫就讀高職，則選擇某高職後，再選擇該校一科報名，落實適性入學。
「優先免試入學」超額比序項目與順次，比照彰化區免試入學採計多元學習及國中教育會考成績，鄧進權表示，實際名額和操作方式，近期彙整後將公布具體實施方案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。