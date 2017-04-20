53頭乳牛染人畜共通「結核病」 來源為雲林

乳牛結核病檢驗。（嘉義防治所提供）

乳牛驚爆結核病，雲林縣一處乳牛場原本飼養265頭乳牛，畜主把牛隻售往其他縣市後，有53頭被驗出感染人畜共通傳染病「結核病」，染病牛隻都已撲殺。農委會強調，鮮乳有經標準殺菌才上市，牛肉也有經屠宰獸醫師檢查排除病變肉體，安全都無虞。

農委會召開記者會表示，該處位於雲林縣的乳牛場於1月底把牛隻全數售出，其中181頭賣往嘉義縣的3處乳牛場、48頭售至台南市1處乳牛場、20頭售往屏東縣1處牛場，還有16頭牛隻送往善化屠宰場屠宰上市。

防檢局指出，該批乳牛於3月30日被嘉義縣家畜疾病防治所驗出結核病陽性反應，染病牛隻共有40隻，台南市的牛場4月8日也驗出10隻乳牛染病，屏東縣的牛場則在4月14日則在驗出3隻乳牛染病。

防檢局表示，陽性牛隻全數53隻已完成撲殺，牛結核病例行性檢驗是1年1次，但驗出陽性反性的牛場會加嚴為3個月1次，並會採行移動管制，連續3次檢測結果皆為陰性，才會恢復成每年檢測1次，同時解除移動管制。案例也會通報給疾管署追蹤，目前沒發現有人感染。

台灣大學動物科學技術系教授陳明汝表示，結核病菌在攝氏65度的溫度下，幾秒鐘就能殺死，台灣的牛乳殺菌方式有3種，一為低溫長時間法（LTLT），是以65度的溫度，加熱時間30分鐘；二為高溫短時間法(HTST)，以72度至90度的溫度，加熱時間30至2分鐘；三為超高溫法(UHT)，以120度以130度加熱數秒，殺菌條件均能殺滅結核菌，因此市售鮮乳皆無安全疑慮。

台灣大學分子暨比較病理生物學研究所教授鄭謙仁指出，結核病是人畜共同的疾病，在人染病會咳嗽消瘦，若未就醫治療則有生命危險，乳牛被感染也會出現消瘦情形，及產乳量減少，也有死亡風險，此病主要是透過呼吸道近距離飛沫傳染，近距離接觸的人員較有感染風險，不過屠宰的肉品均有經屠宰獸醫師檢查過才上市，不必擔心食安風險。

(中時)