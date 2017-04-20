獅隊「鱷魚精神獎」 收到贏球效果

朱元勤今年三獲球隊的「鱷魚精神獎」。（資料照 統一獅提供）

統一獅今年總教練黃甘霖，重啟球隊1995年所創立的「鱷魚精神獎」，在比賽勝利時，選出2到3位球員進行獎金鼓勵，黃甘霖說，以前覺得這樣的事情滿有趣的，今年嘗試下來也收到不錯效果，也讓球隊氣氛更好。

今年受到重用的朱元勤，開季至今就曾拿到3次「鱷魚精神獎」，是全隊最多，他指出，其實從去年在二軍的時候，黃甘霖就有設立這個制度，真的滿用心的，當時沒有獎金，都以禮物代替，黃甘霖還會特別去找禮物。

今年朱元勤目前在一軍表現不錯，也獲得較多出場機會，他回應，從春訓到現在球隊的氣氛都很好，自己上場就是每個打席與守備都會全力以赴。

未來「鱷魚精神獎」黃甘霖透露，還會特製一件最佳球員的球衣，在賽前練習時穿上，也增加一些趣味，希望讓球隊氣氛越來越好，他也提到，這樣做感覺滿有效的，在關鍵時刻，包括延長賽都有好的結果發生，讓球隊贏得勝利。

(中時電子報)