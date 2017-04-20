Pepper行動學堂開跑 人氣略輸戰車踢足球
屏縣府為推廣機器人科學教育，特地舉辦Pepper行動學堂校園巡迴活動，20日在南州國中聯合26個科學攤位盛大舉行，當中地主隊推出的「足球對戰車」吸引群眾目光，百名學生爭相搶玩，意外搶走Pepper風采，設計遊戲的同學為此興奮不已。
「排隊排超長的！」南州國中三年級生張雅惠說，足球對戰車是由手機APP遙控機器戰車，4車分兩組競賽踢足球，小朋友看到後都相當興奮，爭先恐後搶著玩，可謂盛況空前。學務主任張書銘說，足球對戰車是改良自國鼎盃的機器人，由感應式改成遙控式，增加趣味性。
校長黃慧瑄說，南州國中是負責初階機器人教師培訓的學校，加上有機器人社團課程，學生都對機器人並不陌生，因此這次的巡迴活動辦得相當成功，整個南州鄉小至幼兒園大至國中生，幾乎都到校參展，互動相當熱絡，校內學生也感到相當有成就感。
南州國中的機器人參賽成績頻頻傳捷報，日前在「2017年世界機關王屏東選拔賽」中，再度榮獲整合組第1名，創意組第1名及第3名，R4M即刻救援第2名、第3名及佳作4組，且將代表屏東參加台灣賽。
(中時)
關鍵字：南州國中
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