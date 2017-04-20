八田銅像頭部仍未尋獲 水利會將派員下水搜索
八田與一頭部銅像遭到斷頭，雖然下手的李承龍已經承認是他所為，但卻堅持不知道頭顱的下落，警方與嘉南農田水利會人員為此疲於奔命，警方認為第三者拿走的機率較高，仍持續追查下落，水利會則不排除遭棄置水中的可能，近日將安排潛水人員下水搜尋。
嘉南農田水利會會長楊明風表示，為了找出頭顱的下落，雖然已經有警方追查以及民眾協尋，但水利會仍不會放棄任何可能性，近日將針對大壩及進水口附近的水域，透過儀器偵測並由潛水人員下水搜索，就算白忙一場還是要做。
麻豆警方則針對網路上的各種可能傳聞，都進行查訪，包括曾文水庫公廁、烏山頭水庫四周等地，卻徒勞無功，19日也派人北上到中華統一促進黨總部，緊盯李承龍「送禮」，結果竟然是8顆貌似日本國旗的饅頭，讓人傻眼又無奈。
警方指出，李承龍供稱15日凌晨將銅像頭部鋸下後拍照留念，沒有拿走又放回原處，且當天也還有遊客拍到銅像完整的照片，直到16日清晨頭部才不翼而飛，研判另有一組人將頭取走的可能性居高，除針對可疑時間進出烏山頭水庫的車輛進行全面清查外，也將追蹤所有可疑訊息，希望盡速將頭顱物歸原主。
(中時)
關鍵字：八田與一
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。