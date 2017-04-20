八田銅像頭部仍未尋獲 水利會將派員下水搜索

嘉南農田水利會將派潛水人員下水找尋斷頭下落。（莊曜聰攝）

15日當天下午有遊客拍到銅像上頭顱仍在，頸部有切割痕跡。（翻攝照片）

八田與一頭部銅像遭到斷頭，雖然下手的李承龍已經承認是他所為，但卻堅持不知道頭顱的下落，警方與嘉南農田水利會人員為此疲於奔命，警方認為第三者拿走的機率較高，仍持續追查下落，水利會則不排除遭棄置水中的可能，近日將安排潛水人員下水搜尋。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，為了找出頭顱的下落，雖然已經有警方追查以及民眾協尋，但水利會仍不會放棄任何可能性，近日將針對大壩及進水口附近的水域，透過儀器偵測並由潛水人員下水搜索，就算白忙一場還是要做。

麻豆警方則針對網路上的各種可能傳聞，都進行查訪，包括曾文水庫公廁、烏山頭水庫四周等地，卻徒勞無功，19日也派人北上到中華統一促進黨總部，緊盯李承龍「送禮」，結果竟然是8顆貌似日本國旗的饅頭，讓人傻眼又無奈。

警方指出，李承龍供稱15日凌晨將銅像頭部鋸下後拍照留念，沒有拿走又放回原處，且當天也還有遊客拍到銅像完整的照片，直到16日清晨頭部才不翼而飛，研判另有一組人將頭取走的可能性居高，除針對可疑時間進出烏山頭水庫的車輛進行全面清查外，也將追蹤所有可疑訊息，希望盡速將頭顱物歸原主。

(中時)