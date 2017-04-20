年改陳抗暴力 警政署嚴懲速辦

警政署副署長周文科表示，針對違法脫序行為，警方將嚴懲速辦。(林郁平攝)

針對昨(19)日立法院司法及法制委員會審查「年金改革法案」引發民眾脫序陳抗，導致部分立委、官員及媒體遭群眾滋擾、攻擊，警政署長陳國恩昨日除立即宣示嚴正執法決心外，今(20)日上午9時也召開專案檢討會議，責成刑事局及北市警局成立專案小組，針對涉嫌滋事分子違法、違序行為，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，展現警方維護社會秩序的決心。

專案小組經蒐證發現，昨日暴力違法情事共計有16案、28人涉案，已辨識其中13人身分，陳國恩除要求應依法嚴懲速辦，由轄區警方傳訊到案，其餘嫌犯則將運用雲端科技及各縣市警察局的力量，全力查緝到案。

另刑事局針對在網路及社群網站教唆他人違法滋事，意圖煽惑他人犯罪的言論進行蒐證，已掌握相關事證6件，並責由轄區警方報請管轄地檢署依法究辦。

外界對警方此次勤務有許多意見，警政署表示，已策訂執行規範及統一指揮體系，請勤務執行機關建構安全走廊，確保立委、官員入出立法院院區的人身安全與正常通行，一旦遭遇圍堵，逕以優勢警力強力排除。其次，對於任何違法脫序行為，分區指揮官應本於職責嚴正執法，立即排除、壓制、逮捕現行犯，並持續加強蒐證、追緝滋事違法分子。

警政署強調，一向尊重人民集會遊行自由及表達意見的權利，亦秉持「保障合法，取締非法，防制暴力」原則執行安全維護勤務，對各種暴力脫序行為，將依蒐證資料依法究辦，以貫徹公權力執行，確保立法院運作及兼顧社會安定與和諧。

(中時)