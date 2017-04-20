吳姍儒代言喜憨兒公益大使 返台南送愛到偏鄉小校
2017喜憨兒社福基金會「送愛到部落」計畫，列車在今天開拔到北門錦湖國小，由年度公益大使吳姍儒與喜憨兒們帶著愛心餐盒出隊到偏鄉，以實際行動將社會大眾的關懷傳遞到弱勢孩子手中，吳姍儒的爸爸綜藝天王吳宗憲是台南出身，對於能到自己的故鄉傳愛，她顯得相當開心。
基金會每個月都會安排愛心大使直接前往校園親送餐盒，並與偏鄉學子互動，而今年度的公益大使，是去年剛獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎的吳姍儒，她是知名主持人吳宗憲的女兒，也算是半個台南人，今年2場活動分別在七股與北門，她都全程參與。
吳姍儒說，能夠回到故鄉台南關心這群孩子，非常有意義，跟憨兒一起完成送愛任務，看到他們由刻板印象中的弱勢者轉而能助人，令人感動，她也拿出幽默本事，跟在場小朋友說，「哪裡跌倒，就在哪裡躺好」，面對自己的脆弱接受別人的幫助，不是件丟臉的事，也是一種勇氣。
吳姍儒前一天因為感冒身體不適，還是堅持參與今天活動，剛好今天吳宗憲也在台南錄影，但她說兩人應該不會碰面，並要媒體別提她生病的事情，免得吳宗憲擔心。
北門錦湖國小校長周志強表示，學校42位學童中，有6成是隔代教養、單親、低收入與新移民的家庭，為了趕善孩子課後缺乏照顧的問題，師長延長課後教輔時間，喜憨兒愛心餐盒是孩子最好的課後點心。
(中時)
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