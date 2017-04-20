全球首次！ 中研院觀測到恆星寶寶啃「漢堡」

「太空漢堡」詳細示意圖。（圖／中研院天文所提供）

中研院天文所李景輝團隊利用ALMA捕捉到恆星胚胎「HH212」正在吸食「太空漢堡」（右上）。（圖／中研院天文所提供）

中研院天文所李景輝團隊透過ALMA望遠鏡，領先全球捕捉到年輕恆星胚胎在吸收塵埃的吸積盤，看上去有如漢堡一般，首度確認恆星形成初期就會形成吸積盤，可對行星形成過程的成長及塵埃顆粒沉澱提供更多線索，論文登上國際期刊，挑戰現有理論。

恆星形成過程需要吸收外部物質，旋轉吸收累積的過程，外觀看起來有如盤狀。學界原本以為年輕恆星受到周圍磁場的影響力較大，會減緩物質的旋轉，使得早期新生的恆星周圍難以出現吸積盤。

中研院天文所指出，本次中研院院天文所李景輝團隊，利用建置在智利北邊阿塔卡瑪高山上的「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡」（ALMA），從位於獵戶座的恆星胚胎「HH212」，拍攝到吸積盤的精細天文影像。

中研院天文所表示，HH212恆星年齡約4萬年，大約是太陽年齡的10萬分之1，非常年輕，這也是全球首度觀測到恆星形成初期就會形成吸積盤，過去僅觀測到年齡約100萬年的恆星有吸積盤而已，論文4月19日在「Science Advances」期刊發表，將挑戰現有的吸積盤形成理論。

維吉尼亞大學李志雲教授表示，理論天文學一直無法充分解釋，恆星形成初期階段的「盤」究竟如何而來，因為磁場會減緩塌縮物質的旋轉速度，使得早期新生原恆星周圍形成環繞的盤，在理論上難以成立，這項新發現也顯示，磁場對於盤形成的阻饒，不如過去想像的強大。

中研院天文所研究員李景輝表示，ALMA解析度可達到哈伯太空望遠鏡的10倍，能從台灣最南端的墾丁，拍到台北101上的一個1元硬幣，因此順利觀測到距離地球1300光年遠的恆星胚胎HH212，吸積盤外觀有如漢堡狀，才用吸食「太空漢堡」來形容這項發現。

李景輝指出，多年來天文學家一直在尋找恆星形成最早期階段的吸積盤，想確定它們的結構，現在借用ALMA最優異的解析力，不只偵測到吸積盤，並能清楚呈現其中許多結構細節，未來對行星形成早期階段的塵埃顆粒如何長大以及移動過程，可提供相關線索。

(中時)