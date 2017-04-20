坪瀨大峽谷水濂洞　打造南投新亮點

南投縣長林明溱（左）勘水濂洞吊橋，讚景觀壯美。（沈揮勝攝）

信義鄉水濂洞大峽谷及吊橋景致壯觀。（沈揮勝攝）

水濂洞大峽谷步道生態豐富，左前為特用植物七葉一枝花。（沈揮勝攝）

深居幽谷的水濂洞瀑布高約70公尺；今逢枯水期水勢較小，一旦到了夏季豐水時將呈現壯觀澎湃景況。（沈揮勝攝）

縣府勘水火同源景觀。（沈揮勝攝）

水火同源景觀，火在水面燒。（沈揮勝攝）

營造觀光首都、打造優質景點！南投縣長林明溱20日探訪水里鄉「水火同源」及信義鄉坪瀨溪上源之水濂洞瀑布、吊橋，對兩大潛力景觀點充滿期待，希望透過設施改善、動線規畫及妥善營運，為遊客增添新去處，也為偏鄉、原鄉帶來新生機！

林明溱是在今(20)日上午9點多，由縣府觀光處長王源鍾陪同，造訪水里鄉永興村著名地景「水火同源」。

該景點在縣議員陳淑惠及前村長許坤全爭取下，去年完成停車場及桂竹林步道，現因火洞內、外水量偏少，林明溱允諾建引水設施讓「火在水上燒」景觀更醒目，另協調土地承租戶陳樹賢設涼亭，期透過環境營造「將來看水火同源，不必到關仔嶺」。

近午，林明溱轉往「坪瀨‧琉璃光之橋健行園區」之上源水濂洞峽谷，該峽谷寬100多公尺，兩側峭壁高3、400公尺，景觀類似太魯閣峽谷。

該景觀點10多年來，縣府與鄉公所已陸續完成水濂洞吊橋及瀑布聯外步道，去年更在立委許淑華爭取下，完成棧道、護欄安全設施；昨天林明溱與信義鄉長史強、農會總幹事黃志輝，以及景點所在地自強村長陳永松會勘，討論與琉璃光連線營運細節。

林明溱，水濂洞吊橋長度、谷深都逾百米，壯觀且震撼；源頭水濂洞瀑布高約70公尺，枯水期看似一襲白練，夏季則呈現3瀑，景觀極美；將針對聯外路況、步道施設近期作改善，並於年底梅花季前，評估如何與琉璃光園區整合營運。

(中時)