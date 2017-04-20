母親節快到了 媽咪最想要的禮物是這個……
母親節還在送蛋糕嗎？今年不妨以奢華體驗對媽咪表達謝意，許多飯店推出SPA優惠活動，要讓媽咪身心放鬆一下。
位於宜蘭市的蘭城晶英酒店沐蘭SPA舉辦「晶馨愛媽咪」活動，貼心優惠媽咪享五折優惠，凡於5月期間，房客選用療程每堂價值4,200元以上，即可享優惠折價2,000元；療程每堂價值3,000元以上，即可享優惠折價1,200元。
台北王朝大酒店則推出住宿送SPA，5月1日至5月31日「尊寵愛媽咪」住房專案，只要4,899元就能入住價值12,000元的豪華客房，還能享受台灣SPA領導品牌「Orient Retreat登琪爾」兩人同行買一送一優惠，入住期間可免費獲得SUNNY CAFE 6吋母親節「彩虹裸心」蛋糕，以及限量紅魔鬼夏多內白葡萄酒。
馥蘭朵烏來渡假酒店推出《致最親愛的您》母親節專案，以馥蘭朵「Dasha SPA」最受歡迎的SPA課程，身心療癒師運用深層穴點式手法，舒緩疲勞緊繃的肩頸與腦部壓力，再搭配思鸝餐廳設計的養身五行餐，每道菜均以五行五色的概念選用食材入菜，讓媽媽由內而外的神清氣爽，優惠價有4200元與5200元兩種選擇。
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(中時)
關鍵字：晶馨愛媽咪、蘭城晶英酒店沐蘭SPA、母親節
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