岡山後樂園美如仙境 林智堅：帶回經驗再造新竹公園

岡山後樂園可直接眺望地標烏城。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅走訪岡山後樂園。（徐養齡攝）

林智堅仔細巡禮後樂園建置特色。（徐養齡攝）

林智堅（右）與市府一級主管仔細觀摩園區路面品質。（徐養齡攝）

林智堅巧遇台灣遊客。（徐養齡攝）

後樂園歷史建物林立。（徐養齡攝）

日本三大名園之一的「岡山後樂園」，每年吸引大批國人造訪，新竹市長林智堅20日特別前往造訪，欣賞園區有名的「借景式」庭園設計等，可做為亦有百年歷史的新竹公園實質借鏡，讓竹市子子孫孫都能擁有五星級公園。

岡山後樂園總面積約13公頃，幅員遼闊，有別於傳統日式庭園景觀，後樂園透過樹叢、矮籬、巨石、假山等設計，創造出「借景式」庭園設計，讓每個視角皆產生不同視覺趣味。

園方解說人員特別強調，多數景緻從江戶時期延續至今，未受現代化建築影響視野，在後樂園駐足，宛如坐上時光機穿越時空，令人心曠神怡。

林智堅表示，新竹公園即將啟動再生計畫，保留古蹟、老樹、提升水質、回復日式建築庭園空間，將是新竹公園再生的重點。

此外，岡山後樂園透過景觀設計，讓城市美學、人文歷史自然融入市民生活，成為岡山市重要城市特色，值得作為後續規劃新竹市各公園的重要參考。

(中時)