岡山後樂園美如仙境 林智堅：帶回經驗再造新竹公園
日本三大名園之一的「岡山後樂園」，每年吸引大批國人造訪，新竹市長林智堅20日特別前往造訪，欣賞園區有名的「借景式」庭園設計等，可做為亦有百年歷史的新竹公園實質借鏡，讓竹市子子孫孫都能擁有五星級公園。
岡山後樂園總面積約13公頃，幅員遼闊，有別於傳統日式庭園景觀，後樂園透過樹叢、矮籬、巨石、假山等設計，創造出「借景式」庭園設計，讓每個視角皆產生不同視覺趣味。
園方解說人員特別強調，多數景緻從江戶時期延續至今，未受現代化建築影響視野，在後樂園駐足，宛如坐上時光機穿越時空，令人心曠神怡。
林智堅表示，新竹公園即將啟動再生計畫，保留古蹟、老樹、提升水質、回復日式建築庭園空間，將是新竹公園再生的重點。
此外，岡山後樂園透過景觀設計，讓城市美學、人文歷史自然融入市民生活，成為岡山市重要城市特色，值得作為後續規劃新竹市各公園的重要參考。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。