MLB》水手隊烤蚱蜢大餐 陳偉殷怕怕不敢吃
水手隊在謝福寇球場推出的限量烤蚱蜢大餐，竟然意外熱銷供不應求。隨馬林魚出征西雅圖的陳偉殷也有機會嘗鮮，不過別看他在投手丘上對決打者的十足氣勢，面對烤蚱蜢竟然是「小生怕怕」。
「這是獎勵還是懲罰？」殷仔在臉書上po出左手拿著一小杯烤蚱蜢、右手比Ya的照片說：「跟蟲子合照沒問題，但我真的不敢吃啊！」
蟲蟲大餐在西雅圖並非十分特別的東西，當地的蟋蟀料理早已行之有年，水手主場開季推出新料理烤蚱蜢，每份只賣4美元，原本預計只有少數大膽球迷敢嘗試，沒想到人氣強強滾，已經賣出超過餐廳一整年的銷量。
(中時電子報)
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