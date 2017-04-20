南台灣最大遙控飛機盛會 4月23日精彩試飛搶先看

南台灣最大遙控飛機盛會5月13、14日母親節將在義大世界大草坪登場，4月23日周日率先精彩試飛搶先看，由曾獲得亞太盃冠軍的台灣菁英選手王上嘉及在2011年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得個人最佳成績排名世界第35位的職業選手陳坤向現場表演高難度動作，包括花式翻滾、洗碗公和熄火倒飛降落等。

再過不到一個月就是母親節，義大世界將於5/13、14日舉辦南台灣規模最大的航空盛會「2017義同追夢 首度啟航-義大世界航空飛月嘉年華會」，邀請台灣菁英選手表演高難度遙控飛機show，並結合多元化的現場活動，適合全家大小一同體驗。

為了在活動當天完美展現飛行技巧，適應場地空域，4月23日特別於義大世界大草坪區舉辦試飛活動，由台灣的遙控飛機國手王上嘉、陳坤向等連同21位選手進行試飛，畫面相當精采。

試飛場由曾獲得亞太盃冠軍的台灣菁英選手王上嘉及在2011年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得個人最佳成績排名世界第35位的職業選手陳坤向現場表演各項高難度動作，包括花式翻滾(任意方向360度選轉)、洗碗公(定向360度翻轉)和熄火倒飛降落(模擬真實飛機失去動力降落)等…，兩位選手在試飛中就展現如此驚艷的表演，讓人期待母親節活動當天更多的精彩演出。

南台灣首度有如此大型的航空嘉年華，義大世界為了打造「追尋夢想」、「翱翔天際」的活動氛圍，現正於義大世界購物廣場、義大皇家酒店與義大天悅飯店展示最酷炫的遙控飛機提供觀賞，5月13、14日兩天活動現場除了有國手級選手的飛機演出，還有紙飛機大賽、水球vs.遙控機大戰、DIY手作康乃馨及模型機，義大皇家酒店及義大天悅飯店下午茶券、義大遊樂世界門票場場免費抽等…適合全家大小共同參與。

享受遨遊天際的美妙，義大皇家酒店及義大天悅飯店推出航空嘉年華住房專案，房客除了有專屬的飛行體驗，由專家一對一指導，亦可自備遙控飛機，於指定時段使用選手飛行場地，專案優惠天悅飯店3,900元起、皇家酒店4,500元起，數量有限，預訂從速，一同在母親節週末享受最溫馨、最歡樂的假期，跟著義大世界航空飛行嘉年華會一起追夢！

(中時)