嘉義市臨時會釘市府 炮火四射不遜花火節

議長蕭淑麗（右）、議員張秀華（右二）、蔡榮豐（左）請涂市長以市政為重。（廖素慧攝）

市長涂醒哲表達希望議會提早確定開會期日。（廖素慧攝）

嘉義市議會臨時會審議嘉義市政府追加減預算案，今天開幕，府會卻為敲會期而針鋒相對，市長涂醒哲原定今天率一級主管到澎湖觀摩花火節活動，沒去成，但議員們炮火四射，火花不遜花火節。

嘉義市議會第9屆第1次臨時會召開，主要是為審議嘉義市政府106年度總預算第1次追加減預算案，但市長涂醒哲原定率一級主管於20日到澎湖花火節觀摩，議會日前召開程序委員會敲定20日開臨時會，與市府規畫行程撞期。

黃秋澤、陳幸枝、吳上明、蔡榮豐、王美惠、張秀華、張榮藏等多位議員，異口同聲炮轟市長涂醒哲「對追加減預算案沒要沒緊」，原應在3月至4月初召開的臨時會，延遲1個月才召開，市政建設執行跟著延宕，卻怪議會不配合市府。

議長蕭淑麗表示，「議會配合涂市長的行程，市府13日送提案，依《地制法》須於10天內召開臨時會，且涂市長預定6月初赴美國，5月要召開定期大會，議會才定20日開臨時會，籲請涂市長以市政為重。

市長涂醒哲表示，到澎湖是舉辦市府共識營同時與澎湖縣政府交流，因早已預定食宿，他與一級主管出席臨時會，改派二級主管前往，期待議會未來能提早明確框定開會期日，最好今年就確定明年的期日，以利市府行程規劃安排。

(中時)