日皇后請福原愛 代轉達感謝台灣311震災援助
日皇夫婦20日上午在東京赤坂御用地舉辦春季園遊會，日本桌球偶像、台灣媳婦福原愛也受邀出席。日皇夫婦特地與新婚的福原愛駐足聊天，還問及台灣老公江宏傑，並祝他們幸福。
今年共有包括福原愛在內的1800名賓客受邀出席日皇春季園遊會。福原愛穿著淡粉色的傳統和服，被安排在明顯的位置，也獲得日皇夫婦駐足聊天的機會。
日皇夫婦先從福原愛在奧運桌球賽中取得好成績聊起，皇后美智子對從3歲起開始打球的福原愛說：「從前常在電視上看到妳哭。」福原愛回答說：「真不好意思。」
日皇還問福原愛說：「今天妳先生呢？」福原愛說：「現在正在韓國參加比賽」，日皇又問婚後住在哪裡，福原愛說：「現在台灣、日本兩邊來來回回地生活」。
皇后還提及台灣在311震災後對日本的援助並表示，「如果見到（台灣）相關人士，請代為轉達感謝之意。」充分表現出日皇夫婦不忘對台灣的感激之情。
主管皇室事務的日本宮內廳今年打破慣例，不分獎牌的顏色，邀請活躍於奧運的日本傑出選手參加日皇春季園遊會，人氣的福原愛也獲得這項殊榮。
園遊會上另一個焦點是皇太子妃雅子，雅子這天也穿著和服出席，這是她自2003年開始長期療養以來，時隔13年再度現身皇族的園遊會。
(中時)
關鍵字：福原愛
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