疑粉末落女嬰口險害命 男毒蟲遭訴

賴姓男子去年5月，幫忙謝姓友人照顧剛滿月的謝姓女嬰，竟在施打海洛因時，把女嬰放在大腿，海洛因粉末不慎灑落到女嬰嘴邊，女嬰舔食後出現癲癇、多重器官衰竭，送醫後與死神拔河20天才撿回一命，賴男坦承不諱，桃檢依過失傷害罪嫌起訴。

31歲賴姓男子和42歲李姓女友同居在八德，李女去年5月受謝姓友人之託，代為照顧甫出生、剛滿月的女兒，去年5月5日下午3點多，女嬰哭鬧，李女跑到隔壁房幫忙泡牛奶，賴男則留在房內照顧女嬰。

賴男邊把女嬰放在盤坐的大腿上哄著，竟邊開始吸毒，卻在把海洛因倒入針筒內時，一時手抖，海洛因粉末掉落到懷中女嬰嘴邊，女嬰舔食後開始呼吸急促、翻白眼陷入昏迷，緊急送醫診斷出癲癇、多重器官衰竭、低血糖及電解質不平衡，急救20天後才撿回一命。

謝女不堪愛女受苦提告，賴男和李女雙雙被依殺人未遂罪嫌送辦，李女喊冤稱只是出去泡牛奶，返回房內女嬰就從哭鬧變不省人事，賴男則坦承不慎讓海洛因粉末飄落，桃檢認為無積極證據證明賴男對女嬰強灌毒，依過失傷害罪嫌起訴，李女則獲不起訴處分。

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(中時)