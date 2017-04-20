城市的微光！「碧潭和美山賞螢」參與式預算奪冠

「參與式預算新店五百萬」計畫，今（20日）舉辦記者會公布，新北市副市長李四川出席活動。（葉書宏攝）

財團法人婦女政策推動發展文教基金會、新北市新女性協進會、新北市府新聞局、議員陳儀君服務處等單位，舉辦「參與式預算新店五百萬」計畫，今（20日）舉辦記者會公布，新北市副市長李四川出席活動表示，對於未入選的案子，政府單位仍可納入參考後續評估。

電腦統計2萬2809張有效問卷入選16案提案，總計金額540萬元，教育類7案、社福5案、文化2案、經建1案、體育1案。

陳儀君指出，民眾的一個想法概念，變成企畫最後成案，參與式預算讓民眾覺得政府離他很近！期盼民眾不要只當選民，而是當公民，選民是四年一次，當公民平時就在關心公共事務，參與式預算一年一次，每一年都在關注，最後拿到兩萬多張有效問卷，原來新店區民關心弱勢團體，透過問卷來照顧弱勢。

台灣自然科技學會理事張聖賢提出「碧潭和美山賞螢生態石板步道工程」，獲得9845票拿下冠軍。

張聖賢指出，自然生態是大棲地概念，常會遇到公私地不分的狀況，私人土地公部門無法有資源幫助，透過參與式預算讓公部門知道民眾有需求，對自然生態的渴望，公部門藉此瞭解現實狀況，光雕、天燈煙火、水舞，除了這些耀眼的事務外，其實城市中還是存有「微光」。

(中時)