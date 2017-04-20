行動挺柱 傅崐萁挾水餃祝福柱姊首輪過半

傅崐萁公開現身黨主席造勢場合，挺柱意味濃厚。（許家寧攝）

國民黨黨魁選舉倒數1個月，洪秀柱回到花蓮與眷村叔伯阿姨搏感情。（許家寧攝）

101歲的萬老伯伯，雖然行動不便仍堅持到場為洪秀柱加油打氣。（許家寧攝）

傅崐萁親挾6顆素水餃，祝福「柱姊」六六大順、「首輪過半」。（許家寧攝）

國民黨魁選舉進入倒數決勝期，黨主席洪秀柱全力鞏固「後山大票倉」，力拚首輪投票過半，今天來到花蓮市與眷村叔伯阿姨「搏感情」，花蓮縣長傅崐萁公開現身加入包餃行列，還親挾了6顆水餃祝洪「六六大順」，象徵首輪過半，逗得柱柱姊笑開懷，直說「知道縣長幫誰了嗎？」

國民黨主席選舉倒數一個月，洪秀柱昨天在黃復興大老議員謝國榮陪伴下，來到民孝里與眷村民眾一起包水餃，洪秀柱說，包水餃除了幫助菜農，解決菜價過低問題，也希望透過包餃子互助合作，藉此凝聚昔日眷村居民「雞犬相聞」的好感情。

對於黨內綁樁問題嚴重，洪秀柱強調「人心更重要！」民進黨雖然不斷追殺國民黨黨產，但沒錢不代表辦不了事，國民黨要自立自強，更要為年輕人開路，她舉去年花蓮市長補選，帶領國民黨重新贏回執政，重挫民進黨士氣，相信自己絕對會是一名好的領導者。

洪秀柱去年應邀到花蓮參加寒冬送暖尾牙活動，花蓮縣長傅崐萁除親自陪同逐桌敬酒，昨天又突然現身黨主席造勢場合，還脫下西裝陪「洪大姊」一起包水餃，也是六名黨主席參選人中，唯一公開與洪秀柱同台，以行動挺柱意味濃厚。

兩人包水餃時互動熱絡，傅崐萁更為她連夾6顆水餃，要洪秀柱能夠六六大順，祝福「首輪過半」；傅崐萁說，在當年物資缺乏的年代，不管在村子還是社區，都是靠著一起包水餃作為情感的連結，如今柱柱姊包水餃，就是希望大家能夠再次凝聚起來，台灣就是要凝聚！

(中時)