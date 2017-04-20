開季11場無失分 邱浩鈞認為控球進步

統一獅投手邱浩鈞，開季至今11場出賽無失分（資料照 黃仲裕攝）

統一獅中繼投手邱浩鈞，本季至今出賽11場比賽，自責分率還是完美的0，他指出，今年春訓刺激肌力方面的訓練感覺投球感覺變很好，球季開打也繼續維持，收到不錯的效果。

邱浩鈞加入球隊第3年，前兩年球季，出賽59場，多以中繼出賽，僅拿下4個中繼點，本季至今出賽11場，共投11局僅被擊出3支安打，開至季還未失分，僅差4場，就追平高建山的開季的15場無失分紀錄。

邱浩鈞說，今年確實在控球方面有顯著的提升，速球的均速也有增加，至於目前還保持無失分的紀錄，他指出，解決打者才是最重要的，能不能繼續保持無失分，一切都順其自然。

今年邱浩鈞靠著接近150公里的速球，另外還有近140公里的指叉球用來迷惑打者，受到球迷熱烈討論，他回應，自己很早就會了，高中曾經因為手肘傷勢停了一陣子，大學又開始繼續投，不過還是要球路交換運用，才會對打者收到效果。

(中時電子報)