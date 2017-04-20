職涯不設限！ 台南就業中心助中高齡開拓綠世界
職涯不該限！「台灣園藝輔助治療協會」理事長黃盛璘，是台灣第一位獲得美國認證的園藝治療師，47歲的她，經由理論與實作練習，帶領學員走進園藝治療世界，台南就業中心24日邀請黃老師，透過分享心路歷程，讓更多人認識這個另類職場，也了解園藝產業或綠色產業未來發展趨勢及就業需求。
台南就業中心24日上午9時，在台南市東區衛民街19號進行分享，會場提供50個名額入場，另響應世界地球日，當日邀請洽公民眾共同認養小樹苗100株，一人一樹苗，綠化地球；會場內還請來慈濟基金會師姐向求職人分享生活環保小常識、資源再生等議題，守護地球。
黃盛璘是台灣第一位獲得美國認證的園藝治療師，「園藝治療」是透過與植物的緊密互動，改善人們身心靈，喚醒對自然環境的關注。她開設的園藝治療培訓課程，以台灣特有植物及保健植物為主，經由理論與實作練習，帶領學員走進園藝治療的世界。
台南就業中心胡瑞娟主任表示，沙崙綠能科學城已成立籌備處，推動綠能研發基地等開發計畫，中高齡者在職場經常自我設限，感覺體力不佳、動作反應慢、學習力不佳等問題，當日活動希望透過黃老師人生急轉彎、跨領域轉職過程，及介紹綠色產業未來發展趨勢，激勵中高齡求職者，職涯不該因年齡而自我設限，重燃中高齡朋友對自我職涯發展的重視。
活動詳情洽台南就業中心06-2371218分機191或192，或逕上賈好嘉(JobGoodjob)雲嘉南分署粉絲團及雲嘉南分署網站查詢。
(中時)
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