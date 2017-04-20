機靈鸚鵡躲鷹追殺 飛到派出所報案求救

聰明的琉璃鸚鵡，逃到派出所向員警求救。（許家寧翻攝）

江姓飼主鸚鵡失而復得，感謝警方救回愛鳥一命。（許家寧翻攝）

江姓飼主（左2）誇獎鸚鵡機靈，也感謝警方出手相救。（許家寧翻攝）

花蓮吉安鄉2隻金剛鸚鵡，昨日與飼主在空地飛行時，不料遭遇野生老鷹「突擊」緊追上演生死追逐，兩隻鸚鵡倉皇逃命飛至鄰近的南華派出所避難，還不斷的舞動翅膀發出鳴叫，引起員警注意，江姓飼主獲報誇獎鸚鵡「機靈」，還知道要找警察報案求助。

江姓飼主說，19日上午10時左右，他在吉安鄉稻香村1處空地訓練2隻金剛鸚鵡飛行，空中突然出現1隻野生老鷹，伸出利爪追捕獵物，鸚鵡聞聲潰散四處逃亡，他站在地面不斷驚呼、乾著急，但愛鳥在猛禽的追逐下，後來就不見蹤影。

幸好其中一隻琉璃金剛鸚鵡相當聰明，立即逃到鄰近的南華派出所庭院中的樹上躲藏，以樹葉當作掩護，員警任啟山發覺有一隻鸚鵡飛到值班檯前的鐵欄杆上，不斷的舞動翅膀發出鳴叫，感到相當驚訝，外出查看並發現鸚鵡的腳環上隱約有組電話號碼。

鸚鵡疑似還驚魂未定，情緒激動的左右搖擺，讓員警無法看清楚腳環上的電話號碼，任啟山於是靈機一動買來1包南瓜子餵食鸚鵡「壓壓驚」，終於順利聯絡上江姓飼主，江男得知愛鳥失而復得，興奮趕赴派出所，感謝員警的幫助。

江姓飼主說這2隻金剛鸚鵡都有申請飼養證照，從小養到大平時相處有如家人一般，經過馴服後的紅金剛鸚鵡約有五、六歲孩童的智商，能與主人親膩互動相當可愛，這次非常感謝警方伸出援手，替他找回家人。

(中時)