桐花開了！南投五城星空音樂會 迎魚池螢光4月雪

五城村的油桐花也開始綻放了。(沈揮勝攝)

魚池鄉五城村蓮華池地區，此刻螢火蟲正活躍，桐花也漸開，魚池鄉公所與五城國小合辦音樂會，提供遊客美的饗宴。(沈揮勝攝)

桐花開了！螢火蟲也開始活動，南投縣魚池鄉公所將於21日晚間，在客家庄五城村活動中心桐花廣場，舉辦第5屆「五城星空音樂會」，結合當地自然生態，將多元面貌的美景、風情，推薦給喜愛深度旅遊的國人。

魚池鄉長陳錦倫、五城國小校長王志全表示，音樂會將由五城國小學童表演的絲竹樂及客家山歌合唱開啟序幕，五城國小的小朋友們，將以絲竹樂樂器演奏出《春光曲》、《黃鸝鳥》等經典曲目。

該校含幼兒園僅有50名學生，但在每年的音樂會，面對滿場觀眾態度仍是落落大方，絲毫沒有偏鄉小校的靦腆，且多了份沉穩的自信，從孩子們的表現，可以看出學校在生活及藝文教育的成果。

該校主任葉宏德指出，魚池鄉五城村地處偏遠，但孩子們能夠表現出高水準音樂饗宴，是五城國小團隊與地方家長們的共同努力。

他說，今年音樂會另邀請台北的「淨偉雅擊樂團」到場助陣；該團團長黃淨偉總不辭辛勞到偏鄉學校推展音樂教育，也經常受邀出國演出。

這一次的活動，就是去年來到五城國小擔任講座所結下的緣份。這次將以五城國小老師們製作的「雨聲筒」進行壓軸演出。五城星空音樂會在滿天的星星、閃閃的螢光中，對著大家招手，預期精彩。

(中時)