對外經貿戰略會議 總統提出4項重點

總統今召開第三次「對外經貿戰略會談」，總統府發言人黃重諺轉述總統裁示，新南向政策的推動，希望政府各部門在後續工作推動上要掌握整合政府及民間力量，營造新南向友善環境等4項重點。

黃重諺指出，總統在今天的會議上指出，新南向政策執行工作的核心是在行政院，他特別感謝院長與政務委員鄧振中在這段時間的努力及作出的初步成效。希望行政院能督導各部會將執行政策的重要成果，做更有系統的整理，並對社會說明，以讓民眾對政府執行新南向政策的意志與努力，有更清楚的認知和了解。

總統認為，新南向政策的推動，希望政府各部門在後續工作推動上要掌握以下幾個重點，如整合政府及民間力量，營造新南向友善環境；包括建立金融支援、技術輔導、資訊提供網路或平台；整合產業公會、相關企業及團體力量，提供中小企業單一窗口服務。整合經濟部、農委會、工程會等政府部門，以及外貿協會、產業公協會、新南向國家台商組織、NGO團體等，建立完整的產業對接與企業聯絡支援網路。

也要強化與新南向國家協商對話機制，整合外交部門及涉外經濟部門行動，推展和目標國策略聯盟夥伴對話，並積極洽簽投資保障、互免租稅等協議，以降低企業投資經營的風險。且根據台灣的優勢條件及互利互惠原則，在既有基礎上研擬五大旗艦計畫的推動：包括產業人才發展、醫衛合作及產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展，以及新南向論壇及青年交流平台。希望能集中資源和力量，發揮帶動效應。各主管機關應儘速展開行動，進行完整規劃並付諸執行。

此外，在公共工程、觀光、跨境電商等三大新南向具潛力領域，應擬定推動計畫，加強紮根及佈局，以掌握商機，深化和新南向國家的連結。

總統也表示，新南向政策不只是中央層級的政策，以要積極鼓勵地方政府透過城市外交等方式，投入新南向工作，並帶動地方社會與產業的參與。至於國會、政黨也應該承擔新南向責任，外交部門應該給予充分協助，整合資源，以協調一致的努力，深化和新南向國家實質關係。

總統希望，未來新南向工作能夠結合中央、地方政府，國會、政黨，以及產業界、學術界、NGO及所有民間團體的力量，使新南向能夠成為全民運動，建立我們和新南向國家多層次、多面向的交流合作，進而凝聚共同體意識及未來願景。

(中時)