瓊瑤生日痛丈夫臥病 見孫女懂事祝福落淚

瓊瑤日前透露平鑫濤失智住院。（圖／中時資料照片）

瓊瑤生日，發文感謝眾人祝福。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

瓊瑤分享孫女祝福信。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤與丈夫平鑫濤結婚38周年鶼鰈情深，日前瓊瑤自曝老公失智住院400多天，讓瓊瑤瀕臨崩潰，今(20日)為瓊瑤79歲生日，無平鑫濤陪伴，使瓊瑤直言今天是「痛苦的日子」，之後更曬出孫女的祝福信，內容使她百感交集落淚。

瓊瑤稍早在臉書表示，今天是她結婚以來第二個身邊沒男主人陪伴的生日，「沒有鑫濤在身邊的生日對於我，是個痛苦的日子！」然而網上湧入滿滿熱情的祝福話語，和親友們的鮮花、禮物，溫暖了瓊瑤悲痛的心，她也藉此感謝大家的關心。

之後，瓊瑤分享孫女陳可柔傳來的祝福信，文中可見她開頭便寫道，這幾年平鑫濤頻跑醫院，「我們都知道奶奶不曉得承受了多少痛苦、擔憂、煩惱、焦慮...奶奶這幾年來辛苦了」，好幾次在急診室外等候時，瓊瑤向孫女們分享了兩人的愛情故事，讓陳可柔十分感動，直呼「發現世界上竟然有這樣的愛情，有這樣精彩的人生，簡直不可思議。」

陳可柔十分想念與爺爺平鑫濤相處過的每一段回憶，懂事的她安慰瓊瑤說：「但是生活中，每個人能夠待在愛的人身邊的時間都是有限的，這才是讓一切這麼珍貴的地方」，「所以我相信爺爺最大的願望，是希望妳可以開開心心的享受生命，不管他有沒有辦法陪在妳身邊。」

陳可柔說，她愛爺爺的方式，便是將平鑫濤對生命的熱情、對家人的寵愛、對工作的狂熱傳承下去，「我最想對妳（指瓊瑤）說的話和祝福，希望奶奶可以對生命中我們無法改變的事再看淡一些，事情有時候只是發生了，沒有好，沒有壞，也沒有辦法改變。是我們執意的愛，讓這些沒辦法改變的事物，變成自己痛苦的枷鎖。」

最後，陳可柔對瓊瑤喊話：「奶奶一定要開心的過生活，熱情的享受人生，我相信這是爺爺最想要的。不管怎麼樣我們都在，今年妳要多出來走走好不好？」並承諾等她畢業回台灣，會多陪奶奶看海、散步，只希望瓊瑤能夠健康開心，使瓊瑤讀完信後形容：「一封讓我落淚的生日祝福信」，網友則讚：「多麼懂事的孫女」、「最真摯的愛！感動再感動」。

(中時電子報)