長榮大學尤努斯社會企業研究中心揭牌

南台灣第1個、全國第2個，以諾貝爾和平獎得主尤努斯博士之名設置的「長榮大學尤努斯社會企業研究中心」今天上午在長榮大學舉行揭牌儀式。(曹婷婷攝)

南台灣第1個、全國第2個，以諾貝爾和平獎得主尤努斯博士（Dr. Muhammad Yunus）之名設置的「長榮大學尤努斯社會企業研究中心」，今天上午在長榮大學舉行揭牌儀式，宣告長榮大學為落實社會責任所成立的「尤努斯社會企業研究中心」正式運作。

尤努斯博士長期致力於改善窮人處境所做的各種嘗試與工作，在全球引起廣泛迴響，尤努斯博士及他所創立的格萊珉銀行（Grameen Bank），2006年獲得諾貝爾和平獎，表彰其「從社會底層推動經濟和社會發展的努力」，也成功向世人證明，透過社會企業來達成特定的社會目標、解決社會問題是可行的。

長榮大學配合該中心揭牌，也特別製作「尤努斯椅」放置於校園內，彰顯尤努斯博士的精神與理念，由美術系利庭芳老師設計，並與學生共同製作而成，設計理念係根據尤努斯博士曾說過的一句話「當微小的事被做了百萬次，它就會變成一件大事」，製作過程選用許多小木塊，拼裝成一張大長椅，以樸實木材作為尤努斯椅的材質，亦代表與他人分享的摡念。

長榮大學校長李泳龍說，社會企業一直是校方關注議題，創新育成中心亦透過社企方舟持續推動社會企業之培育，此次與孟加拉尤努斯中心、台灣尤努斯基金會合作成立「尤努斯社會企業研究中心」，將透過教育及訓練培育等方式，推廣社會企業理念，進一步落實本校社會責任與永續發展目標，並成為培育台灣社會企業人才的重要推手。

管理學院院長林傑毓指出，順應中心成立，也將舉辦社會企業提案計畫甄選，從全國海選5名大學生，最後遴選出2名將可免費前往孟加拉，親自與尤努斯面對面學習，其餘3名也可獲獎金。

(中時)