經貿戰略會談 蔡英文：致力建構台美關係全新架構

總統今天召集「對外經貿戰略會談」，國安會也就美國在川普政府上任後整體經貿政策的可能發展以及因應報告。總統府發言人黃重諺轉述蔡英文總統裁示，要從策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構。為因應美中關係可能發展，國安會應整合政府各部門力量，從政治、經濟、軍事、區域安全等面向，研擬綜合性、策略性的因應方案，以確保國家的最大利益。

黃重諺指出，總統提出因應部分為，川普經貿新政對全球及區域政經發展情勢，有非常廣泛深遠的影響；對台灣未來發展及台美與兩岸關係也都有相當的影響。國安會及政府各有關部門應強化整體因應的能量，加強「情勢掌握及綜合分析研判」、「事件及政策衝擊影響評估」、「因應對策研擬及相關準備」等工作。

此外，面對複雜多變的外在情勢，對台灣是挑戰，也是機會，我們必須從全方位角度應對全球經貿秩序的劇烈變化，包括：總體經濟策略、對外經貿策略、台美、台日、台歐及和其他重要經貿夥伴的經貿關係及交流合作等，都要有通盤的檢討和規劃。

總統強調，面對未來美貿易談判，各機關須盡快做好談判準備及相關工作。

至於國安會會針對川普上任後提出分析，知情人士表示，美國川普上任後，政策一旦改變，對於其他國家經貿政策，將有重大影響，例如把一些國家列為匯率操縱國；台灣是全球生產價值鏈的一環，若最大生產市場中，出口、關稅如有受到影響，台灣也會受到波及，不管是美中貿易關係或是美中相關經濟政策，都會有其影響，國安會就此情勢做推估及預估。

(中時)