長榮航空與空服員工會 今首次團體協商

長榮航空與桃園市空服員職業工會今日下午舉行團體協商第一次會議，雙方就團體協商會議諸項程序事宜進行討論，長榮指出會議氣氛融洽，但因時間因素，尚未對團體協約內容進行實質討論。

長榮航空表示，公司曾多次向空服員工會要求，勞方團體協約代表依法須具其會員身份，但為了讓會議得以順利展開，特別同意不具空服員身分的桃空職工會務人員，列席團體協商會議。

長榮航空說，雙方約定下次會議協商日期為5月30日，企盼雙方在互信的基礎下，讓協商會議可以順利進行。

(中時)