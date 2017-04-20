勞保年金將調漲 7.2萬人受惠史上最多

勞保局預計下月調漲勞保年金，估影響7.2萬人，堪稱史上受惠人數最多！勞保局說明，從2011年開始請領勞保年金的民眾，消費者物價指數已上漲5.1％，依規定將調漲勞保年金給付額，平均每人可增加領取776元。

勞保老年給付由2009年新增年金制，年滿60歲，年資15年以上，退休時可按月領取年金，且《勞工保險條例》規定，勞保年金給付金額，會受到主計處發布的消費者物價指數（CPI）影響，只要累計達正負5％就會隨之調整。

勞保局指出，2009年、2010年請領民眾，已分別於2014年、2015年的5月進行調整，並於次月底入帳，這次2011年開始申請勞保年金的民眾，已經達到消費者物價指數累計成長5.1％，將調漲勞保年金，估計約有7.2萬人，堪稱史上受惠人數最多的一次。

經勞保局精算，以被保險人給付2萬元為計，大約每月領取增加1020元左右，平均每人增加776元，最多有人可增加領取2100元。勞保局指出，2012年請領的民眾，目前消費者物價指數已累計至3％，未來會再評估是否達到調整標準。

(中時)