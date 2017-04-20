潘武雄、高國慶接連開轟 統一5局3比2領先兄弟

高國慶今轟出本季第3轟，率隊球隊在第4局扳平戰局。(圖/截自統一獅粉絲團)

中信兄弟今與統一獅繼續在新莊棒球場交手，中信第2局就靠著林智勝的陽春炮帶動攻勢，但獅隊也在第4局由潘武雄與高國慶上演「背靠背」全壘打，再靠著朱元勤的安打逆轉戰局，5局結束統一3比2領先。

此役2局下，中信林智勝轟出本季第6轟，率球隊先馳得點，隨後蔣智賢與陳家駒也都接連敲安，再添1分，擴大領先優勢。

不過來到第4局，前3局表現出色的中信先發洋投肯恩，卻接連被潘武雄與高國慶轟出全壘打，獅隊扳平戰局，隨後朱元勤在1壘有人時，又擊出直擊全壘打牆的二壘安打，為球隊攻下第3分逆轉情勢。

獅隊此役先發投手林子崴，投完前2局失掉2分，第3局上場熱身時，卻發生身體不適，提早下場，不過接替的王鏡銘表現完美，目前3局投球，僅讓中信靠著1次保送上到壘包，精彩壓制。

(中時電子報)