台南我愛你！戀愛巴士520出發

北門水晶教堂適合戀人造訪。（臺南市政府觀光旅遊局提供）

台南是一個適合戀愛的城市，隨著520（我愛你）的日子到來，臺南市政府觀光旅遊局特別與雄獅旅遊集團合作，於5月20至21日及6月24至25日舉辦單身限定的「月老戀習生--戀愛巴士漫遊台南二日遊」主題遊程，報名即贈送伴手禮及月老御守，第二人報名再享520折扣優惠。

台南除了古蹟、美食、文創園區、自然生態外，還有許多浪漫景點適合戀人造訪，例如北門婚紗美地及水晶教堂，還有看海、賞夕陽、觀星一次滿足的雙春濱海遊憩區，另有彷彿置身於歐洲的奇美博物館，及祈求姻緣順利的府城四大月老廟等。

不同於一般團體旅遊僅安排景點解說，本次「月老戀習生」戀愛巴士團行程以「戀愛」為主題，將帶領遊客至府城四大月老廟之大天后宮或祀典武廟進行拜月老儀式，祈求尋愛的好運氣，更安排烤肉露營，讓團員有更多互動與交流。

兩團皆以男女比例各半方式進行，每梯至多30人，參團費用每人4,100元起，限量招募23至38歲單身未婚者或企業單位以團體名義報名。報名請上雄獅旅遊網，更多活動內容請至台南旅遊網查詢，或洽06-6353226。

(中時)