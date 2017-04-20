「大王」王柏融3分炮點火 桃猿8比5勝富邦
更新結果21:47)Lamigo桃猿今天(20日)在桃園主場迎戰富邦悍將，此役第1、4局把握攻佔得點圈機會，各下一城，5局上包括「大王」王柏融3分炮在內，再添穩操勝算5分，終場以8比5力克富邦，在桃園主場贏得開季9連勝。
兩隊此役雙雙派出洋投先發，由桃猿賽格威迎戰富邦神盾。本季前4場出賽拿下2場優勝投的神盾，第1、4局都犯下被對方首位打席上壘忌諱，以致這兩局都造成失分，讓富邦處於落後追趕局面。
桃猿1局下前3棒2支安打，1次保送攻佔滿壘，第4棒林泓育雖擊出雙殺打，但送余德龍攻回本季得分；2局下，左打席林泓育敲出2壘安打，再靠指定打擊楊岱均的安打接應，攻下1分。
5局下，1出局情況下再對神盾發動攻勢，余德龍與郭嚴文敲出安打，王柏融轟出本季第3號全壘打，攻下3分，下一棒林泓育保送，逼迫神盾下場，改由張耿豪後援，惟桃猿攻勢不減，陳俊秀與朱育賢接連擊出2支2壘安打，再下兩城，此局攻下5分，以7比1領先。
7局下，桃猿陳俊秀擊出中外野平飛球，富邦中外野手林哲瑄飛身撲空，球滾到全壘打牆形成生涯首支3壘安打，隨後再靠林承飛的安打接應，攻下此役第8分。
賽格威先發7局被富邦擊出6支安打，失1分(無責失)功成身退，雖後援投手游宗儒被張建銘擊出2分全壘打，林柏佑失2分，賽格威仍拿下本季第3勝。
王柏融此役連續15場安打與連續6場打點，甫傷癒復出的郭嚴文，這場比賽3打席3支安打，本季2場出賽連續5打席上壘。
(中時電子報)
關鍵字：安打
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