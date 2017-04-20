三太子盃寶島內戰 盧彥勳勝王宇佐晉8

盧彥勳（左）擊敗王宇佐，兩人賽後握手。（李弘斌攝）

三太子盃男網挑戰賽20日上演「寶島內戰」，單打僅存台將盧彥勳、王宇佐在16強遭遇，「台灣一哥」盧彥勳雖然先遭破發，仍以7比5、6比1擊退王宇佐，以對戰7連勝挺進男單8強，對戰紀錄9勝4敗繼續領先。

男單世界排名63的盧彥勳為本屆三太子盃第2種子，21日將與排名152的日將添田豪拚搶4強門票。32歲的盧彥勳大添田豪1歲，兩人過去12次交手都在挑戰賽層級，盧彥勳以8勝4敗占絕對優勢，包括進來的3連勝。

盧彥勳與王宇佐是開啟台灣男網「黃金世代」的兩大要角，早年堪稱一時瑜亮，可惜王宇佐手腕受傷復出後並不順利，目前世界排名675。此役王宇佐於首盤第5局率先破發，但「聽牌」後的第10局遭盧彥勳回破，以5比7丟掉該盤。第2盤盧彥勳則以摧枯拉朽之勢拿下。

(中時電子報)